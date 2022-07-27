Türkiye'nin en sevilen isimleri rol almıştı! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi oyuncularının değişimine inanamayacaksınız

Dizi, uzun yol gemilerinde kaptanlık yapan Ali Akarsu'nun Hollandalı Caroline ile aşk yaşamasının ardından eşi Cemile ve 4 çocuğuyla büyük sorunları başlar. Cemile ve Ali Kaptan’ın dizi boyunca görülen şiddetli çatışmaları çocukların, hele de ailenin en küçük üyesi olan Osman’ın üzerinde derin hasarlara zemin hazırlamaktadır.