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Türkiye'nin en sevilen isimleri rol almıştı! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi oyuncularının değişimine inanamayacaksınız

Türkiye'nin en sevilen isimleri rol almıştı! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi oyuncularının değişimine inanamayacaksınız

2010 yılında ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi dönemine damga vurmuştu! Oyuncu kadrosu ile de adından sık sık söz ettiren dizi popülerliğini hala koruyor.Yeniden gündeme gelen dizisinin oyuncularının son halleri merak konusu olmuştu. İşte efsane dizinin oyuncularının değişimi...

Türkiye'nin en sevilen isimleri rol almıştı! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi oyuncularının değişimine inanamayacaksınız

2010 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem Türkiye'yi televizyon başına bağlayan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin başarılı oyuncuları son dönemde sık sık projeleri ve değişimleriyle gündeme geliyorlar.

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Türkiye'nin en sevilen isimleri rol almıştı! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi oyuncularının değişimine inanamayacaksınız

Her hafta heyecanla beklenen, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan'ın yaptığı, karakterleri ve senaryosu ile hafızalara kazınan, reyting rekortmeni dizi 2013 yılında ekranlara veda etmişti. 

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Türkiye'nin en sevilen isimleri rol almıştı! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi oyuncularının değişimine inanamayacaksınız

Dizi, uzun yol gemilerinde kaptanlık yapan Ali Akarsu'nun Hollandalı Caroline ile aşk yaşamasının ardından eşi Cemile ve 4 çocuğuyla büyük sorunları başlar. Cemile ve Ali Kaptan’ın dizi boyunca görülen şiddetli çatışmaları çocukların, hele de ailenin en küçük üyesi olan Osman’ın üzerinde derin hasarlara zemin hazırlamaktadır.

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Türkiye'nin en sevilen isimleri rol almıştı! Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi oyuncularının değişimine inanamayacaksınız

İşte bir döneme damga vuran reyting rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman ki oyuncularının efsane değişimi...

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