Türkiye'nin en mutsuz insanları bu ilde yaşıyor! İstanbul kaçıncı sırada

Şehirlerin büyüklüğüne göre yaşam şartları zorlaşsa da insanoğlu yine de büyük şehirlerden vazgeçemiyor. Trafik, betonlaşma, yoğunluk, kalabalık insanın duygularını olumsuz etkiliyor. Bu minvalde en çok merak ettiğimiz konu hangi şehirde daha mutlu olabilirim. İşte en mutlu şehir.