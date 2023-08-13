Türkiye’nin en iyi drift sürücüleri Bursa'da yarıştı!

Drift yarışlarını görmek için ailecek Yunuseli Havaalanı’na akın eden vatandaşlar, “Yarışlar çok heyecanlı, keşke daha sık izleyebilme şansımız olsa. Ailecek ilk kez geldik, çocuklarımızla birlikte keyif aldık” şeklinde konuştu.