Türkiye'nin en ilginç köy isimleri! Dingiller, Azrail, Yeşildon ve daha neler neler...
|
Türkiye’nin dört bir yanında, haritalara bakanların yüzünde tebessüm oluşturan köy adları yeniden gündeme geldi. Kültürel mirasın sessiz tanıkları olan bu yerleşimlerin isimleri; bazen geçmişte yaşanan bir olaya, bazen doğa şartlarına, bazen de halk arasında anlatılagelen ilginç hikâyelere dayanıyor.
EN İLGİNÇ KÖY İSİMLERİ SIRALANDI...
Resmî kayıtlara giren ve yıllardır değişmeden kullanılan bu köy isimleri, sosyal medyada ve kamuoyunda her dönem merak konusu olmayı başarıyor.
Anlamı araştırıldıkça ardında yatan tarih, yöresel dil ve yaşam biçimi daha da dikkat çekici hale geliyor.
122
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İLGİNÇ KÖY İSİMLERİ!
SUNGURLU-ÇORUM
222
BOZOVA - ŞANLIURFA
322
SUNGURLU-ÇORUM
422