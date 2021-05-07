Türkiye'nin en güzel sahil yerleri! 15 muhteşem plaj!
Ülkemiz, birçok tarihi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan zengin bir ülke. Tatil planınızı henüz oluşturmadıysanız bu konuda size fikir verecek 15 harika sahile göz atın!
Tüm yılın yorgunluğunu atacağınız bir yaz tatili düşünüyorsanız haberimiz tam da size göre. Pek çok yönden bakıldığında tatili kendi ülkemizde geçirmek gibisi yoktur. Türkiye'nin en iyi sahillerine bakmaya ne dersiniz? İşte 15 muhteşem plaj...
1-Kaputaş Plajı
Antalya, Kaş'taki Kaputaş Plajı dünyanın en iyi plajları listesine de yer alıyor. Turkuaz su rengi kum plajı arkasındaki çamlarla kaplı ormanı burayı oldukça popüler kılıyor.
2-İztuzu Plajı
Dalyan’daki İztuzu Plajı’na genelde tekneyle gidiliyor. Tekneyle Dalyan çayı üzerinden geçerken sizi muhteşem bir eko sistem, dağlara oyulmuş Kral Mezarları ve sazlıklar bekliyor olacak.
3-Olimpos (Antalya)
Antalya’nın çam ormanlarıyla kaplı bir başka ünlü plajı da Olimpos ya da Çıralı bölgesi. Burada plajın üst kısmı kumlu, denizin içi ise taşlı. Olimpos'ta konaklama yapabileceğiniz bungalov yapılar da bulunuyor.