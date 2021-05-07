Türkiye'nin en güzel sahil yerleri! 15 muhteşem plaj!

Tüm yılın yorgunluğunu atacağınız bir yaz tatili düşünüyorsanız haberimiz tam da size göre. Pek çok yönden bakıldığında tatili kendi ülkemizde geçirmek gibisi yoktur. Türkiye'nin en iyi sahillerine bakmaya ne dersiniz? İşte 15 muhteşem plaj...