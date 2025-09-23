Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu! Bakın listenin üçüncü sırasında kim var

Türkiye'nin en güvendiği ünlü isimlere yönelik bir araştırma yapıldı. MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2025 sonuçları belli olurken, listede değişmeyen bir isim var. Bu isim ise 6 yıldır listenin zirvesinde olan Haluk Levent oldu.

Levent, Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü olarak 6 yıldır zirveden inmeyerek bir rekora imza attı. 12 ilde 1000 kişiyle online yapılan araştırmaya göre Haluk Levent, 6 yıl üst üste Türkiye’nin en güvenilen ünlüsü seçilerek liderliği kaptırmadı.

2017’de ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güven yüzde 28,8’den 2025’te yüzde 39,3’e çıktı. Güvenilirlik oranı da yüzde 31,2’den yüzde 40,3’e yükseldi.