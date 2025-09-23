Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu! Bakın listenin üçüncü sırasında kim var
MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2025 sonuçları belli oldu. İşte endeks sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri...
Türkiye'nin en güvendiği ünlü isimlere yönelik bir araştırma yapıldı. MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2025 sonuçları belli olurken, listede değişmeyen bir isim var. Bu isim ise 6 yıldır listenin zirvesinde olan Haluk Levent oldu.
Levent, Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü olarak 6 yıldır zirveden inmeyerek bir rekora imza attı. 12 ilde 1000 kişiyle online yapılan araştırmaya göre Haluk Levent, 6 yıl üst üste Türkiye’nin en güvenilen ünlüsü seçilerek liderliği kaptırmadı.
2017’de ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güven yüzde 28,8’den 2025’te yüzde 39,3’e çıktı. Güvenilirlik oranı da yüzde 31,2’den yüzde 40,3’e yükseldi.
SESSİZ KALAN ÜNLÜLER PUAN KAYBETTİ
Araştırmada sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin kamuoyu nezdinde puan kaybettiği vurgulandı.
İMİRZALIOĞLU VE ANLI'NIN DA YERİ DEĞİŞMEDİ
Haluk Levent’in ardından Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı da listede yerlerini korudu. Kenan İmirzalıoğlu ikinci, Müge Anlı üçüncü sırada yer aldı.
LİSTEDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
Onları sırasıyla şu isimler takip etti:
ŞENER ŞEN