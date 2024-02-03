Türkiye'nin en gözde bekarı! Marmara depreminde de Ahmet Mete Işıkara 'en seksi' seçilmişti
Türkiye'nin ilk astronotu Alpar Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi. Hürriyet ayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Alper Gezeravcı'yı "Türkiye'nin En Gözde Bekarı" ilan etti...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın dünyaya dönüşü ertelendi. SpaceX'ten yapılan açıklamada, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendiği duyuruldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Alper Gezeravcı'yı Türkiye'nin en gözde bekarı ilan etti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:
Eski Türkiye’de deprem uzmanı Prof. Ahmet Mete Işıkara, en seksi erkek seçilmişti. Eski Türkiye’de olayları sulandırma cüreti hayli fazlaydı.
Ben o kadar cüretkâr davranmayacağım. Ve “uzay görmüş tek Türk” olan Alper Gezeravcı’yı “En gözde bekar” ilan etmekle yetineceğim.
Gerçi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Hayırlısıyla gidip döndükten sonra artık bir evlilik de nasip olur” diyerek... Gezeravcı’nın gözde bekarlığına bir an önce son verme arzusunu dile getirmişti ama olsun.