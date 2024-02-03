Türkiye'nin en gözde bekarı! Marmara depreminde de Ahmet Mete Işıkara 'en seksi' seçilmişti

Gerçi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Hayırlısıyla gidip döndükten sonra artık bir evlilik de nasip olur” diyerek... Gezeravcı’nın gözde bekarlığına bir an önce son verme arzusunu dile getirmişti ama olsun.