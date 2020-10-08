Türkiye’nin en geniş çaplısı Artvin’de tescillendi! 2 bin yaşında

Olumlu rapor verdiler: Ağacın koruma altına alınması için çok uğraş verdiğini anlatan Durmuş, “Son on yıldır bu işe gönül verdim. İlgili kurumlarda yardımcı oldular sağ olsunlar bu duruma geldik, tescil yaptırdık ve muradıma erdim. Ankara’dan arkadaşlar 3 -4 sefer geldiler. Orman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler, Çevre Orman Bakanlığı'ndan geldiler, hepsi olumlu rapor verdiler. 'Tescillenir ve bu ağaç korumaya alınır' dediler. Şimdi o mutluluğu yaşıyorum heyecanlıyım” diye konuştu.