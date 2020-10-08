Türkiye’nin en geniş çaplısı Artvin’de tescillendi! 2 bin yaşında
ARTVİN’in Murgul ilçesinde 11 metrelik çapı ile Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı unvanına sahip anıt ağaç tescillendi.
Bölgede yaşayan Hasan Durmuş isimli vatandaş tarafından 2001 yılında bulunan ağaç, uzman ekipler tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucu Türkiye’nin çevre genişliği en büyük ağacı olma ünvanına sahip oldu.
Korucular köyünde yaşayan ve ağacı keşfedip yetkililere bilgi veren Hasan Durmuş gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıldır ormanlarda çalıştığını ifade ederek anıt ağaca tesadüfen rastladığı söyledi.
Ağacı gördüğünde ihtişamına ve gövde kalınlığına hayran kaldığını kaydeden Durmuş, ağacın anıt ağaç olarak tescillenip korumaya alınması için ilgili makamlara başvurular yaptığını kaydetti.
Olumlu rapor verdiler: Ağacın koruma altına alınması için çok uğraş verdiğini anlatan Durmuş, “Son on yıldır bu işe gönül verdim. İlgili kurumlarda yardımcı oldular sağ olsunlar bu duruma geldik, tescil yaptırdık ve muradıma erdim. Ankara’dan arkadaşlar 3 -4 sefer geldiler. Orman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler, Çevre Orman Bakanlığı'ndan geldiler, hepsi olumlu rapor verdiler. 'Tescillenir ve bu ağaç korumaya alınır' dediler. Şimdi o mutluluğu yaşıyorum heyecanlıyım” diye konuştu.