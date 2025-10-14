Türkiye'nin en çok satan markasıysı! Türkiye'de üretimi duruyor...
Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, Türkiye'nin en çok satan otomobil modeli Fiat Egea Sedan'ın üretimine en geç 2026 yılının haziran ayında son verileceğini açıkladı. Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen ve 40 ülkeye ihraç edilen otomobilden boşalan üretim kontenjanı ise ilerleyen günlerde firma tarafından belirlenecek yeni bir model ile doldurulacak.
Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, CNBC-e'de katıldığı canlı yayında gazeteci Emre Özpeynirci'nin sorularını yanıtladı.
Otomotiv sektörüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Elordu, 2024 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil modeli olan ve halihazırda Türkiye'deki en uygun fiyatlı otomobil unvanını elinde bulunduran Fiat Egea Sedan'ın üretimine son verileceğini açıkladı.
2015 yılından itibaren 700 binin üzerinde Egea modeli araç sattıklarını belirten Elordu, müşteri alışkanlıklarının sedan modellerden SUV araçlara kaymaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
EGEA 2026 YILINDA VEDA EDECEK'
"Egea üretimine ilişkin kararımızı yakın zamanda alacağız. Üretimin uzatmasına yönelik bir karar alırsak da kararımız en fazla 6 aylık olacak. Egea üretiminden boşalacak üretim kontenjanını da yeni bir model ile doldurmak istiyoruz."