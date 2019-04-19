Türkiye'nin en çok prim yapan tatil yerleri! Yazlığı olan yaşıyor
Endeksa verilerine göre işte ilçe ilçe en çok prim yapan yazlık yerleri, satış fiyatları ve kira rakamları... Yazlık fiyatlarının büyükşehirlerdeki konut fiyatlarıyla yarıştığı görülüyor. Türkiye'de en çok prim yapan yerler listesinde bakın nereler var;
İstanbul, Türkiye'nin emlakk fiyatlarının dünya ile yarıştığı kentlerinden biri.. Bazı tatil beldeleri ise İstanbul'daki fiyatlarla yarışıyor. Hatta öyle bazı yerler var ki İstanbul'daki fiyatları bile sollamış durumda. İşte gözde tatil yerlerindeki yazlık fiyatları. Tepede Çeşme bulunuyor.
Ortalama Fiyat: 1,061,280 Ortalama Kira: 1,658
124
Geri Dönüş Süresi(yıl): 39
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 89.93%
224
Kaş
Ortalama Fiyat: 838,531 Ortalama Kira: 990
324
Geri Dönüş Süresi(yıl): 53
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 101.33%
424