Türkiye'nin en çok prim yapan tatil yerleri! Yazlığı olan yaşıyor

İstanbul, Türkiye'nin emlakk fiyatlarının dünya ile yarıştığı kentlerinden biri.. Bazı tatil beldeleri ise İstanbul'daki fiyatlarla yarışıyor. Hatta öyle bazı yerler var ki İstanbul'daki fiyatları bile sollamış durumda. İşte gözde tatil yerlerindeki yazlık fiyatları. Tepede Çeşme bulunuyor.

Ortalama Fiyat: 1,061,280 Ortalama Kira: 1,658