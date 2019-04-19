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Türkiye'nin en çok prim yapan tatil yerleri! Yazlığı olan yaşıyor

Türkiye'nin en çok prim yapan tatil yerleri! Yazlığı olan yaşıyor

Endeksa verilerine göre işte ilçe ilçe en çok prim yapan yazlık yerleri, satış fiyatları ve kira rakamları... Yazlık fiyatlarının büyükşehirlerdeki konut fiyatlarıyla yarıştığı görülüyor. Türkiye'de en çok prim yapan yerler listesinde bakın nereler var;

Türkiye'nin en çok prim yapan tatil yerleri! Yazlığı olan yaşıyor - Sayfa 1

İstanbul, Türkiye'nin emlakk fiyatlarının dünya ile yarıştığı kentlerinden biri.. Bazı tatil beldeleri ise İstanbul'daki fiyatlarla yarışıyor. Hatta öyle bazı yerler var ki İstanbul'daki fiyatları bile sollamış durumda. İşte gözde tatil yerlerindeki yazlık fiyatları. Tepede Çeşme bulunuyor.
Ortalama Fiyat: 1,061,280 Ortalama Kira: 1,658

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Türkiye'nin en çok prim yapan tatil yerleri! Yazlığı olan yaşıyor - Sayfa 2

Geri Dönüş Süresi(yıl): 39
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 89.93%

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Türkiye'nin en çok prim yapan tatil yerleri! Yazlığı olan yaşıyor - Sayfa 3

Kaş

Ortalama Fiyat: 838,531 Ortalama Kira: 990

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Türkiye'nin en çok prim yapan tatil yerleri! Yazlığı olan yaşıyor - Sayfa 4

Geri Dönüş Süresi(yıl): 53
Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 101.33%

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