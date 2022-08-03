Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu için geri sayım başladı
TÜRKİYE'nin en büyük savaş gemisi olarak donanmaya katılmaya hazırlanan TCG Anadolu için geri sayım başladı. Türkiye'nin gücüne güç katacak olan TCG Anadolu'nun görev sistemleri birer birer sınavı geçiyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Sedef Tersanesi'nde kabul faaliyetleri devam eden Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu'nun seyir sistemlerinin deniz kabul testleri icra edildi.
Testlerde 12 ASELSAN sistemi değerlendirilirken, gemide şirketin geliştirdiği 36 sistem yer alıyor.
Savaş sistemi analizi, fonksiyonel ve fiziksel entegrasyon, elektromanyetik uyumluluk ve enterferans, radar kesit alanı analizi gibi savaş sistemi tasarım çalışmaları da ASELSAN tarafından yürütülüyor.
Şirketin sorumluluğundaki sistemlerden MITOS WECDIS, MITOS Sayısal Plot Masası, KULAÇ İskandil, DEMES Meteorolojik Ölçüm Sistemi, ANS-510D Cayro, ALPER LPI Radar, seyir radarı, parakete, manyetik pusula, DGPS, WAIS, alarm ve anons sisteminin deniz kabul süreçleri gerçekleştirildi.