Türkiye’nin en büyük sahnesi Ağrı Dağı eteklerinde kuruldu

Geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören “Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi” etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Doğubayazıt Stadyumu’nda gerçekleştirilen ve ünlü sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapan etkinliğe çevre şehirlerden gelenlerle birlikte yaklaşık yüz bin kişi katıldı.