Türkiye’nin en büyük sahnesi Ağrı Dağı eteklerinde kuruldu
Türkiye’nin en büyük sahnesinin kurulduğu Ağrı Dağı Müzik Festivali’nde, yüz bin kişi müziğin enerjisiyle eğlendi.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ikincisi düzenlenen ve “Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi” etkinliği bir müzik şöleni sundu.
70 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en büyük sahnesinde gerçekleştirilen festival, ünlü şarkıcıların performanslarının yanı sıra görsel şovlarıyla da büyük beğeni kazandı.
Geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören “Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi” etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Doğubayazıt Stadyumu’nda gerçekleştirilen ve ünlü sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapan etkinliğe çevre şehirlerden gelenlerle birlikte yaklaşık yüz bin kişi katıldı.
Mustafa Sandal, Zara ve Kadr’nin sahne aldığı festivalde ışık ve lazer gösterileriyle tam anlamıyla görsel bir şölen sunuldu.