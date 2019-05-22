Türkiye'nin en büyük kütüphanesi için restorasyon çalışmaları devam ediyor

Sultan III. Mustafa devrinde yapılan İstanbul’daki tarihî Rami Kışlası 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. “Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi” adını taşıyacak kütüphanenin ilk safhada yedi milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor.