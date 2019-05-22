Türkiye'nin en büyük kütüphanesi için restorasyon çalışmaları devam ediyor
Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde işçilerin çatı iskeletinin montajını yaptığı görülüyor.
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak tarihi kışladaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.
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Kışlanın restorasyon çalışmalarında büyük bir ilerleme kaydedildiği görülürken, restorasyon kapsamında yapılan camiinin minareleri de yükselmeye başladı.
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Sultan III. Mustafa devrinde yapılan İstanbul’daki tarihî Rami Kışlası 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. “Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi” adını taşıyacak kütüphanenin ilk safhada yedi milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor.
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Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak.
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