Türkiye'nin doğal güzelliği Çarpanak Adası
Çarpanak Adası, Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde, Van ilinin merkeze bağlı Çitören Köyü mevkiinde bulunan bir adadır. Çarpanak Adası, el değmemiş güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.
100 yıl öncesine kadar aslında bir yarımadanın parçası olduğu sanılan Çarpanak Adasının, Van Gölü'nün suyunun hızlı bir biçimde yükselmesi sonucu kara ile bağlantısının kesilip bir ada haline geldiği söylenmektedir.
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Bugün ada olarak beliren bölümün üstünde 9. yüzyıla tarihlendirilen dini yapılar vardır. Büyük bir manastır olarak inşa edilmiş olan yapının günümüzde yalnızca kilise bölümü ayaktadır.
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Van Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunan Çarpanak Adası, masalsı görüntüsüyle görenleri mest ediyor.
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İlkbaharın gelişiyle ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen ada, Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında bulunuyor.
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