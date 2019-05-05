Türkiye'nin doğal güzelliği Arapapıştı Kanyonu

Türkiye'nin doğal güzelliği Arapapıştı Kanyonu

Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları yeniden başladı.

Türkiye'nin doğal güzelliği Arapapıştı Kanyonu - Sayfa 1

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarında yer alan ve kuraklık nedeniyle suları çekilen Arapapıştı Kanyonu'nda, su seviyesinin yükselmesiyle tekne turları yeniden başladı.

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Türkiye'nin doğal güzelliği Arapapıştı Kanyonu - Sayfa 2

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Kemer Barajı'nda düzenlenen tekne turlarıyla kanyonu gezme fırsatı buldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, herkesi kanyonu görmeye davet etti.

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Türkiye'nin doğal güzelliği Arapapıştı Kanyonu - Sayfa 3

Tur operatörlerinin kanyona düzenledikleri tur sayısını artırdıklarını ifade eden Çerçioğlu, şunları kaydetti:

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Türkiye'nin doğal güzelliği Arapapıştı Kanyonu - Sayfa 4

''Kanyonu daha bilinir hale getirmek için yaptığımız çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı. Özellikle alternatif rota arayışındaki yabancı turistlere hitap eden Arapapıştı Kanyonu'na bu yıl da on binlerce ziyaretçi bekliyoruz. 

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