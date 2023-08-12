Türkiye'nin Diva'sı Barbie akımına son noktayı vurdu! Pembelere büründü
Her alanda moda haline gelen, dünyanın gündemine oturan Barbie akımı kervanına Bülent Ersoy'da katıldı. Usta şarkıcı pembeler içinde olan hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Beter Ol, Kor, Zaman Var ki gibi şarkılarıyla Türk sanat müziğinin usta isimlerinden biri olan Bülent Ersoy tüm dünyanın gündeminde olan Barbie modasına uydu.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Barbie akımının öncüsünün kendisi olduğunu söyleyen Ersoy şimdi de konserinde tepeden tırnağa pembeye büründü.
Barbie akımının öncüsü
Gerek günlük gerekse sahne kıyafetleriyle adından sıklıkla bahsettirmeyi başaran Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli paylaşımında "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim" ifadelerini kullanmıştı.
İşte 71 yaşındaki Bülent Ersoy'dan pembelere bürünmüş Barbie paylaşımı...