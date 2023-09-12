Türkiye'nin dev şirketinde hisse savaşı! 100 milyon dolarlık kavga patlak verdi

Dilekçedeki iddiaya göre Mehmet Rıfat Yalman'ın torunu Kerim Oktay Yalman, Tatko Şirketleri CEO'su Vedat Özçelik ile birlikte hareket ederek hileyle amcası Şen Yalman'ın değeri 100 milyon dolar (yaklaşık 2.6 milyar TL) olan şirket hisselerini ele geçirdi.