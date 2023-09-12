Türkiye'nin dev şirketinde hisse savaşı! 100 milyon dolarlık kavga patlak verdi
Türkiye'nin en büyük lastik şirketlerinden 96 yıllık Tatko'da hisse savaşı yaşanıyor. Ortaklardan Şen Yalman (86), kendisini dolandırdıkları iddiasıyla oğlu Ziya Gür Yalman ile yeğeni Kerim Oktay Yalman dahil 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Tatko Lastik Sanayi Ticaret AŞ, 96 yıl önce Mehmet Rıfat Yalman tarafından kuruldu. Sabah'ın haberine göre, Yalman'ın vefatının ardından şirket iki oğluna kaldı.
Dilekçedeki iddiaya göre Mehmet Rıfat Yalman'ın torunu Kerim Oktay Yalman, Tatko Şirketleri CEO'su Vedat Özçelik ile birlikte hareket ederek hileyle amcası Şen Yalman'ın değeri 100 milyon dolar (yaklaşık 2.6 milyar TL) olan şirket hisselerini ele geçirdi.
Kerim Oktay Yalman, diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek şirketlerin battığını, her an iflas edebileceklerini ve tüm mal varlığını kaybedebileceğini amcasına söyleyip durdu.
Ruhsal bunalıma girdi ve...
İflas korkusu yaşayan Şen Yalman, ruhsal bunalıma girdi ve bir not bırakarak intihara teşebbüs etti. Şen Yalman özel bir hastanede tedavi edildi. Şen Yalman, bir süre sonra yeğenine ve şirkete karşı İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde ihtiyati tedbir davası açtı.