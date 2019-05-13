Türkiye'nin dev deniz tatbikatı: Denizkurdu-2019

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda icra edilen tatbikatın ilk günü tamamlandı.