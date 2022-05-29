BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28

Türkiye'nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği testlerden başarıyla geçti

İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği testlerden başarıyla geçti

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taleplerine karşılık geliştirilen, ara kalibre atışı yapabilen ilk uzman nişancı tüfeği KN-12, NATO standardı ve kalifikasyon testlerini başarıyla geçti.

Türkiye'nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği testlerden başarıyla geçti

TÜRKİYE, savunma sanayii alanındaki başarılarına her gün bir yenisini daha katmaya devam ediyor.

117
Türkiye'nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği testlerden başarıyla geçti

Bağımsız üretimle ortaya çıkarılan yerli silahlar ve araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç ve taleplerine göre tasarlanıyor.

217
Türkiye'nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği testlerden başarıyla geçti

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ mühendisleri de bu ihtiyaçlar doğrultusunda kalibreli uzman nişancı tüfeği tasarladı.

317
Türkiye'nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği testlerden başarıyla geçti

KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği üstün özellikleri ve kabiliyeti sayesinde TSK'nın etkin ve caydırıcı gücüne güç katması bekleniyor.

417