Türkiye'nin değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği testlerden başarıyla geçti
TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taleplerine karşılık geliştirilen, ara kalibre atışı yapabilen ilk uzman nişancı tüfeği KN-12, NATO standardı ve kalifikasyon testlerini başarıyla geçti.
TÜRKİYE, savunma sanayii alanındaki başarılarına her gün bir yenisini daha katmaya devam ediyor.
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Bağımsız üretimle ortaya çıkarılan yerli silahlar ve araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç ve taleplerine göre tasarlanıyor.
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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ mühendisleri de bu ihtiyaçlar doğrultusunda kalibreli uzman nişancı tüfeği tasarladı.
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KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği üstün özellikleri ve kabiliyeti sayesinde TSK'nın etkin ve caydırıcı gücüne güç katması bekleniyor.
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