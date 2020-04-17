Türkiye'nin coronavirüs vaka artış hızı şaşırttı! Çin ile olan benzerliğe bakın

Avrupa'daki son durum

Avrupa'nın nispeten küçük ülkeleri Belçika ve Hollanda çok fazla uluslararası alanda gündeme gelmese de nüfus oranlarına göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ağır darbe alan ülkeler arasında yer aldı. Nüfusu yaklaşık 11,5 milyon olan Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 857'ye yükselirken, 17 milyon nüfuslu Hollanda’da da 3 bin 315 kişi salgına yenik düşerek can verdi.

Johns Hopkins Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, Belçika Kovid-19 vaka sayısına göre ölüm oranıyla ilk sırada bulunuyor.

Yüzde 13,4 ölüm oranıyla Belçika'yı İtalya (yüzde 13), İngiltere (yüzde 12,8), Fransa (yüzde 12), Hollanda (yüzde 10,7), İspanya (yüzde 10,5), İran (yüzde 6,3), ABD (yüzde 4,3), Çin (yüzde 4) ve Almanya (yüzde 2,5) takip ediyor.