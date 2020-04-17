Türkiye'nin coronavirüs vaka artış hızı şaşırttı! Çin ile olan benzerliğe bakın
TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısındaki artış hızı ilginç bir şekilde Çin ile benzeşmeye başladı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin analiziyle hazırlanan tablolar şaşırtıcı oldu. İşte Türkiye ve dünyadaki koronavirüs vaka artış hızını gösteren o veriler:
Dünya'daki koronovirüs salgını hız kesmeden artmaya devam ediyor. Amerika ilk sıradaki yerini korurken, bazı Avrupa ülkelerinde nüfuslarına göre ölüm oranları çok arttı. Dünyadaki coronavirüs vaka istatistiklerini yayınlayan worldometers sitesinin verilerine göre 17 Nisan 2020 itibariyle toplam vaka sayısı 2.192.187'e çıktı. Ölü sayısı 147 bin 357'ye yükselirken iyileşen hasta sayısı 554 bin 130 oldu. Türkiye'nin vaka seyri ise Çin ile paralellik göstermeye başladı. İşte dikkat çeken veriler ve Türkiye'nin yükseliş eğrisini gösteren harita.
Türkiye Çin ile paralel gidiyor
Türkiye'deki vaka sayısı son açıklanan rakamlarla birlikte 74 bin 193'e çıkarken, can kaybı 1643'e yükseldi. Financial Times gazetesinin yayınladığı grafiklere bakılacak olursa Türkiye'nin vaka artış hızı Çin ile paralellik gösteriyor. Yukarıdaki grafikte Türkiye ve Çin'in paralelliğini görebilirsiniz.
Avrupa'daki son durum
Avrupa'nın nispeten küçük ülkeleri Belçika ve Hollanda çok fazla uluslararası alanda gündeme gelmese de nüfus oranlarına göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ağır darbe alan ülkeler arasında yer aldı. Nüfusu yaklaşık 11,5 milyon olan Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 857'ye yükselirken, 17 milyon nüfuslu Hollanda’da da 3 bin 315 kişi salgına yenik düşerek can verdi.
Johns Hopkins Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, Belçika Kovid-19 vaka sayısına göre ölüm oranıyla ilk sırada bulunuyor.
Yüzde 13,4 ölüm oranıyla Belçika'yı İtalya (yüzde 13), İngiltere (yüzde 12,8), Fransa (yüzde 12), Hollanda (yüzde 10,7), İspanya (yüzde 10,5), İran (yüzde 6,3), ABD (yüzde 4,3), Çin (yüzde 4) ve Almanya (yüzde 2,5) takip ediyor.
ABD'nin durumu kötü
Koronavirüsün yeni merkezi olan ABD'de vaka sayısı yarım milyonu çoktan aştı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu. Bugüne kadar 3.5 milyon test yapıldığını açıklayan Trump, "Virüsün ilerleyişinde eğri düzlendi. Tepe noktasını arkamızda bıraktık." dedi.