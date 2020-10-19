Türkiye'nin 'canlı ağaç müzesi' Örümcek Ormanları'nda Sonbahar cümbüşü

Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa'nın ez uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında bulunan köknarlarının yaşının 450’den fazla olduğu biliniyor.