Türkiye'nin baharat ihracatı 200 milyon doları aştı
Türkiye'nin baharat ihracatı 2020'de önceki yıla göre yüzde 15 artarak 201 milyon 735 bin dolara yükseldi. Türkiye, 2019'da defne, kekik, kimyon gibi ürünlerin de yer aldığı baharat ihracatından 175 milyon 542 bin dolar elde etti.
Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre; Türkiye'nin baharat ihracatı 2020'de önceki yıla göre yüzde 15 artarak 201 milyon 735 bin dolara yükseldi.
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Türkiye, 2019'da defne, kekik, kimyon gibi ürünlerin de yer aldığı baharat ihracatından 175 milyon 542 bin dolar elde etti.
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Başta ABD olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye ürün satan sektör, 2020 yılında ihracatını yüzde 15 artırarak 201 milyon 735 bin dolara çıkardı.
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Baharat ihracatında ilk sırada 29 milyon 743 bin dolarla ABD yer aldı.
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