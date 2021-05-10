'Türkiye'nin 82. ili' diyorlar! Sisdağı yaylası'nın geldiği son nokta pes dedirtti
TRABZON ve Giresun'a sınır Sisdağı yaylası, kaçak ve çarpık yapılaşmanın sembolü haline geldi. Doğal halinden eser kalmayan ve adeta bir şehre benzeyen Sisdağı Yaylası, 'Türkiye'nin 82. ili' olarak anılmaya başladı.
Trabzon ve Giresun'un ortak kullandığı yüzlerce yayla evinin bulunduğu Sisdağı Yaylası, kaçak ve çirkin yapılaşmanın en kötü örneğini gözler önüne seriyor.
Fırsat bildiler: Türkiye genelinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan ’İmar Barışı’ ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, diğer yaylalarda olduğu gibi Sis Dağı Yaylası’nda da betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürdü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapıların yıkılacağını açıklamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer yaylalarda olduğu gibi Sisdağı Yaylası'nda da ekipler tarafından kaçak yapıların yıkımı yapılmıştı.
En kötü örnek: Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası, kaçak yapıların yıkılmasına rağmen çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilmekten kurtulamadı.