'Türkiye'nin 82. ili' diyorlar! Sisdağı yaylası'nın geldiği son nokta pes dedirtti

En kötü örnek: Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası, kaçak yapıların yıkılmasına rağmen çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilmekten kurtulamadı.