Türkiye’nin 5. nesil uçağı KAAN, F-35’e rakip olabilir mi? Savaş çıksa kim üstünlük kurar?

Peki Türkiye'nin kaçırdığı F-35'lerle, yerli ve milli savaş uçağı KAAN arasında ne gibi farklar bulunuyor?5. nesil savaş uçağı KAAN ile F-35 Lightning teknolojik olarak aynı nesli paylaşsalar da tasarım, kullanım amacı ve operasyonel kabiliyetleri açısından ciddi farklılıklar gösteriyor.