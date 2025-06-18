Türkiye’nin 5. nesil uçağı KAAN, F-35’e rakip olabilir mi? Savaş çıksa kim üstünlük kurar?
Türkiye'nin 5. nesil ilk muharip uçağı olan KAAN, Orta Doğu'daki krizle birlikte bir kez daha gündeme geldi.
İsrail-İran çatışmasında, İsrail'e üstünlük sağlayan ABD yapımı F-35 savaş uçakları nokta atışı imha özellikleri ile şaşırtmaya devam ederken, yerli yapım KAAN'ın özellikleri de merak ediliyor.
GÖKLERİN YENİ HAKİMİ KAAN
Türkiye 2016'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alınca, F-35 programından çıkarılmıştı. Bunun üzerine savunma sanayi ve hükümet yerli savaş uçağının geliştirilmesi için çalışmalara başladı. 5 yıllık bir serüvenin ardından da Türkiye'nin ilk muharip uçağı KAAN gökyüzü ile buluştu.
"GÜNDEM F-35"
Orta Doğu'da patlak veren gerilim ardından, İsrail'in F-35'lerle İran'a yönelik nokta atışı saldırıları ABD yapımı savaş uçağının manevra kabiliyetini ve özelliklerini yeniden gündeme taşıdı.
Peki Türkiye'nin kaçırdığı F-35'lerle, yerli ve milli savaş uçağı KAAN arasında ne gibi farklar bulunuyor?5. nesil savaş uçağı KAAN ile F-35 Lightning teknolojik olarak aynı nesli paylaşsalar da tasarım, kullanım amacı ve operasyonel kabiliyetleri açısından ciddi farklılıklar gösteriyor.