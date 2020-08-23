Türkiye'nin 5 gemisi Karadeniz ve Akdeniz'de fersah fersah petrol ve doğalgaz eriyor
Tuna-1 kuyusunda bulunan doğalgazın sevinci yaşanırken, Türkiye Fatih, Yavuz, Kanuni, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle Akdeniz ve Karadeniz'i adım adım taramaya devam ediyor...
Karadeniz'de bulunan 350 milyar metreküplük doğalgaz sevinci sürerken, Türkiye enerji piyasasındaki gücünü arttırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Fatih sondaj gemisi şu anda Karadeniz’de çalışırken, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz’de çalışmalarını sürdürüyor. Bakımı devam eden Kanuni sondaj gemisinin ise yıl sonunda Akdeniz’de görev başına gelmesi bekleniyor. Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis de Akdeniz’de araştırmalarına devam ediyor.
1) Fatih Sondaj Gemisi
-Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.
-29 Ekim 2018’de Alanya-1 derin deniz kuyusu sondajına başladı.
20 Temmuz’da Zonguldak açıklarındaki Karadeniz’deki ilk milli derin deniz sondajına başladı.
- 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.
- Güney Kore’de 2011’de inşa edilerek denize indirildi. 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.
- Kendi sınıfındaki 16 gemi arasından en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisinde biri.
- 20 Temmuz ’den bu yana Zonguldak’ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Sakarya araştırma sahasında.
2- Yavuz Sondaj Gemisi
- TPAO tarafından satın alınan Yavuz da 2018’de envantere katıldı.
Fatih gibi 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi. 230 metre ve 36 metre genişliğe sahip.
- Çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkân sağlıyor.
- Yapımı 2011’de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.
- Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz’da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor.
- Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor.
- Gemi 20 Haziran 2019’dan bu yana Doğu Akdeniz’deki görev yapıyor.
3) Kanunu Sondaj Gemisi
- Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni’nin yapımı 2012’de Güney Kore’de tamamlandı.
- 2020’de TPAO tarafından 37.5 milyon dolar karşılığında satın alındı.
- 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip.
- Kanuni altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
- Kanuni şu anda bakımda. Yıl sonunda devreye girmesi ve Akdeniz çalışmalara başlaması bekleniyor.