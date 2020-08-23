Türkiye'nin 5 gemisi Karadeniz ve Akdeniz'de fersah fersah petrol ve doğalgaz eriyor

2- Yavuz Sondaj Gemisi

- TPAO tarafından satın alınan Yavuz da 2018’de envantere katıldı.

Fatih gibi 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi. 230 metre ve 36 metre genişliğe sahip.

- Çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkân sağlıyor.

- Yapımı 2011’de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

- Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz’da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor.

- Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor.

- Gemi 20 Haziran 2019’dan bu yana Doğu Akdeniz’deki görev yapıyor.