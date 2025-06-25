Türkiye'den yeni hamle! 10 milyar euroluk Eurofighter için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Lahey’e giderken çantasında kritik bir savunma gündemi taşıyor. Erdoğan, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebini doğrudan iletmesi bekleniyor.