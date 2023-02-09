Türkiye'den Twitter'a deprem uyarısı! Kriz saatler sonra çözüldü: Elon Musk açıklama yaptı!

Öte yandan yaşanan depremlerden sonra Twitter ve TikTok gibi sosyal medya sitelerinde bant daraltma uygulaması başladığı belirtildi. Bant daraltma nedeniyle kullanıcıların sosyal medya sitelerine girişinin büyük ölçüde yavaşlatıldığı ya da tamamen durdurulduğu dile getirilmişti.