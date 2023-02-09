Türkiye'den Twitter'a deprem uyarısı! Kriz saatler sonra çözüldü: Elon Musk açıklama yaptı!
Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen depremler sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkılmıştı. Enkaz altından kalan depremzedeler ise Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla seslerini duyurmuş adeta yardım çığlıkları atmışlardı. Bir süredir Twitter'a erişim sağlayamayan kullanıcılar 'Twitter çöktü mü' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 'Twitter çöktü mü?', 'Herhangi bir açıklama yapıldı mı?' İşte Twitter sorununda detaylar...
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hem olumlu hemde olumsuz yönde birçok tartışmanın odağı olmuştu.
Özellikle kriz anlarında halkın haber kanallarının yanı sıra hızlı haber alış verişi için kullandığı sosyal medya uygulamaları arasında bulunan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyordu.
TWİTTER NEDEN YAVAŞ?
Twitter çöktü mü son dakika yanıt arıyor. Deprem sonrası haberleşme aracı olarak kullanılan sosyal medya platformları zaman zaman aksaklıklar yaşıyor.
Kullanıcılar hesaplarına girişlerde mobil ve masaüstünde yavaşlama sorunu tespit etti.
Öte yandan yaşanan depremlerden sonra Twitter ve TikTok gibi sosyal medya sitelerinde bant daraltma uygulaması başladığı belirtildi. Bant daraltma nedeniyle kullanıcıların sosyal medya sitelerine girişinin büyük ölçüde yavaşlatıldığı ya da tamamen durdurulduğu dile getirilmişti.