Türkiye'den NewYork'ta ''Sıfır Atık Mavi-Damla Damla'' Sergisi

“DÜNYAMIZ İKLİM KRİZİNİN AĞIR İMTİHANLARINDAN GEÇMEKTE”

“Mavinin Farkında Mısın?” temalı serginin açılışında konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin Sıfır Atık Hareketi ile çevreyi korumaya yönelik küresel bir adım attığına dikkat çekti: Bugün insanlığın tek yuvası ve ortak evi olan dünyamız; iklim krizinin ağır imtihanlarından geçmektedir. Türkiye, iklim krizine dair çözümleri ve özellikle de Sıfır Atık Hareketiyle; doğaya ve insana saygısını göstermekte, sorumluluklarını harfiyen yerine getirmektedir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla hayat bulan bu hareket, bize şunu göstermektedir. Bir pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde, sadece bir atığı bertaraf etmiyoruz; bir balığın hayatını, bir sahilin güzelliğini, bir çocuğun umudunu da kurtarıyoruz. Bir ağacı kurtardığımızda, sadece bir fidan yeşertmiyoruz; bir neslin nefesini de güvence altına alıyoruz. İşte Sıfır Atık Mavi Sergimizi, bu anlayışla, bu içerikle, bu duruşla açtık.