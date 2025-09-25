Türkiye'den NewYork'ta ''Sıfır Atık Mavi-Damla Damla'' Sergisi
''Mavinin farkında mısın?'' temalı serginin açılışını Emine Erdoğan gerçekleştirdi. Sergide suyun önemini vurgulayan eserler yer aldı. Türkiye'nin, Salda başta olmak üzere göllerde yürüttüğü çalışmalara dikkat çekildi. Bakan Kurum: ''Mavi bizim umudumuzdur, su medeniyetimizdir.''
Türkiye, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında, BM Genel Kurulu’nun 80. Oturumu’nun devam ettiği New York’ta uluslararası bir sergiye ev sahipliği yaptı. Açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı “Sıfır Atık Mavi - Damla Damla” sergisinde “Mavinin Farkında Mısın?” (Are You Blue Aware?) teması ile suyun önemine dikkat çeken görsel ve işitsel eserler yer aldı. Türkiye’nin Van, Salda, Meke, Eğirdir ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi’nde yürüttüğü su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları anlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Mavi - Damla Damla” sergisi New York’un önemli sanatsal etkinliklerinin yapıldığı Guastavino’s’ta düzenlendi. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Emine Erdoğan, Bakan Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Mukhtar Babayev, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın yanı sıra bazı yabancı bakanlar ve uluslararası çevre kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle sergi alanını gezdi. Katılımcıların "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalaması için özel bir bölümün ayrıldığı sergide Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı. Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, katılımcıları ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na davet etti.
“DÜNYAMIZ İKLİM KRİZİNİN AĞIR İMTİHANLARINDAN GEÇMEKTE”
“Mavinin Farkında Mısın?” temalı serginin açılışında konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin Sıfır Atık Hareketi ile çevreyi korumaya yönelik küresel bir adım attığına dikkat çekti: Bugün insanlığın tek yuvası ve ortak evi olan dünyamız; iklim krizinin ağır imtihanlarından geçmektedir. Türkiye, iklim krizine dair çözümleri ve özellikle de Sıfır Atık Hareketiyle; doğaya ve insana saygısını göstermekte, sorumluluklarını harfiyen yerine getirmektedir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla hayat bulan bu hareket, bize şunu göstermektedir. Bir pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde, sadece bir atığı bertaraf etmiyoruz; bir balığın hayatını, bir sahilin güzelliğini, bir çocuğun umudunu da kurtarıyoruz. Bir ağacı kurtardığımızda, sadece bir fidan yeşertmiyoruz; bir neslin nefesini de güvence altına alıyoruz. İşte Sıfır Atık Mavi Sergimizi, bu anlayışla, bu içerikle, bu duruşla açtık.
“DENİZLERİMİZİN, GÖLLERİMİZİN, OKYANUSLARIMIZIN HİKAYESİNİ ANLATIYORUZ”
Bu serginin “Sıfır Atık Mavisi” temasıyla su kaynaklarının korunmasına vurgu yaptığını belirten Bakan Kurum, “Sergimizde sanatın diliyle, doğanın sesini yükseltiyoruz. Denizlerimizin, göllerimizin, okyanuslarımızın hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki her eser; bize şunu fısıldıyor: Mavi, bizim umudumuzdur; su, bizim medeniyetimizdir. Türk-İslam kültürümüzde su demek; sadece bir içecek değil, bereket, arınma, yeniden doğuş demektir. Anadolu’nun çeşmelerinde, camilerimizin şadırvanlarında, Dede Korkut hikayelerinde su, hep birleştirici bir güç olmuştur. Ama maalesef bugün, o masmavi denizlerimiz, göllerimiz, okyanuslarımız alarm veriyor. Her yıl milyonlarca ton plastik, sularımıza karışıyor” diye konuştu.