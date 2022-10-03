Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile bir araya gelmesi ve heyet üyelerinin mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.