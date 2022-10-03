Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Milli Savunma Bakanı Akar, Ticaret Bakanı Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın'dan oluşan heyet, Trablus'a vardı. Heyeti Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş karşıladı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamada "Libya'dan bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a vardı.
Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile bir araya gelmesi ve heyet üyelerinin mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.
Bakan Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamada, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.
Çavuşoğlu "Libya'dan bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" ifadelerini kullandı.