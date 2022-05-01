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Türkiye'den Kiev'e kritik ziyaret! İbrahim Kalın Zelenski ile bir araya geldi

Türkiye'den Kiev'e kritik ziyaret! İbrahim Kalın Zelenski ile bir araya geldi

TÜRKİYE'nin Ukrayna Rusya savaşında barış için diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile de bir araya geldi.

Türkiye'den Kiev'e kritik ziyaret! İbrahim Kalın Zelenski ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından kabul edilerek, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra da Kırım Türkleriyle iftar yaptı. 

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Türkiye'den Kiev'e kritik ziyaret! İbrahim Kalın Zelenski ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyetle beraber Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

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Türkiye'den Kiev'e kritik ziyaret! İbrahim Kalın Zelenski ile bir araya geldi

Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından kabul edilerek, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantı gerçekleştirdi.

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Türkiye'den Kiev'e kritik ziyaret! İbrahim Kalın Zelenski ile bir araya geldi

İbrahim Kalın, Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

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