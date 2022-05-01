Türkiye'den Kiev'e kritik ziyaret! İbrahim Kalın Zelenski ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından kabul edilerek, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra da Kırım Türkleriyle iftar yaptı.