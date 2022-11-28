Türkiye'den Gürcistan'a ucuz Iphone akını! Iphone Türkiye'de kaç lira Gürcistan'da kaç lira?
TÜRKİYE bunu da gördü. Son dönemde Iphone telefonlarının Gürcistan'da Türkiye'ye göre daha uygun fiyatla satılması nedeniyle Türkiye'den Gürcistan'a yönelik bir telefon turizmi hareketliliği yaşanıyor. Telefonlar ortalama 15 bin TL daha ucuz ama son günler...
Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan’da Iphone telefon fiyatları vergilerden kaynaklı, 15 bin lira daha uygun ulunca Türkiye’nin bir çok şehrinden günübirlik gelenler Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez telefon trafiği yaşanıyor.
Apple geçtiğimiz Eylül ayında yeni iPhone 14 serisini tanıttı. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılan modeller yine Eylül ayında satışa çıktı. Modeline göre ülkemizde İphone fiyatları, 30 bin ile 57 bin lira arasında fiyatlar değişirken, yurt dışında bu fiyatlar vergilerden kaynaklı düşük olunca Sarp Sınır Kapısı'nı kimlikle geçerek günübirlik Gürcistan’a giden Türk vatandaşları, Batum kentinde Apple Store’den aldıkları telefonları vergi iadesiyle 15 bin liraya kadar daha ucuza alabiliyor.
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Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyen kullanıcıların Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Pasaporta işlenen bu kayıt sonrasında telefon kullanıma açılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de konuyla ilgili karar yayınlanırken, buna göre 2022 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. IMEI kayıt harcı 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarıldı. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor.
Yıl sonuna kadar aldıkları telefonlar için 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödemek istemeyenler özellikle hafta sonları Gürcistan'a akın ederken, aldıkları telefonlarının hem IMEI kayıtlarını yapmak hem de vergi iadesi (tax free) yaptırarak ülkemize göre 15 bin liraya kadar uyguna almış oluyorlar.