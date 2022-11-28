Türkiye'den Gürcistan'a ucuz Iphone akını! Iphone Türkiye'de kaç lira Gürcistan'da kaç lira?

1 Ocak'ta yüzde 100'den fazla zam

Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyen kullanıcıların Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Pasaporta işlenen bu kayıt sonrasında telefon kullanıma açılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de konuyla ilgili karar yayınlanırken, buna göre 2022 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. IMEI kayıt harcı 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarıldı. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor.