Türkiye’deki Ukraynalılar meydanlara akın etti! 'Savaşa hayır, katil Putin': İşte protestolardan kareler...
RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sonrası Türkiye'nin birçok şehrinde Ukraynalılar protesto düzenlendi.
İSTANBUL
Fatih Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşları ve Kırımlılardan oluşan grup, Ukrayna bayrakları ile Rusya ve saldırı karşıtı dövizler taşıyarak, sloganlar attı.
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Gruptakiler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına son vermesini istedi.
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Türkiye'de yaşayan Ukraynalı Anzhala Pelit, yakınlarından haber alamadıklarını söyledi.
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Ukrayna için yardım isteyen Pelit, herkesin Rusya'dan korktuğunu ve bu yüzden bir şey yapılmadığını belirtti.
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