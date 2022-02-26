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Türkiye’deki Ukraynalılar meydanlara akın etti! 'Savaşa hayır, katil Putin': İşte protestolardan kareler...

Türkiye’deki Ukraynalılar meydanlara akın etti! 'Savaşa hayır, katil Putin': İşte protestolardan kareler...

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sonrası Türkiye'nin birçok şehrinde Ukraynalılar protesto düzenlendi.

Türkiye’deki Ukraynalılar meydanlara akın etti! 'Savaşa hayır, katil Putin': İşte protestolardan kareler...

İSTANBUL

Fatih Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşları ve Kırımlılardan oluşan grup, Ukrayna bayrakları ile Rusya ve saldırı karşıtı dövizler taşıyarak, sloganlar attı.

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Türkiye’deki Ukraynalılar meydanlara akın etti! 'Savaşa hayır, katil Putin': İşte protestolardan kareler...

Gruptakiler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına son vermesini istedi.

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Türkiye’deki Ukraynalılar meydanlara akın etti! 'Savaşa hayır, katil Putin': İşte protestolardan kareler...

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı Anzhala Pelit, yakınlarından haber alamadıklarını söyledi.

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Türkiye’deki Ukraynalılar meydanlara akın etti! 'Savaşa hayır, katil Putin': İşte protestolardan kareler...

Ukrayna için yardım isteyen Pelit, herkesin Rusya'dan korktuğunu ve bu yüzden bir şey yapılmadığını belirtti.

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