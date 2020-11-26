Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili en kapsamlı araştırma: Mutlular ve kalıcılar
TÜRKİYE’deki Suriyelilerle ilgili son araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye’de 3 milyon 635 bin Suriyeli var. 2017’de Araştırmaya göre ‘Hiçbir şekilde dönmem’ diyenlerin oranı yüzde 16.7’yken bu iki senede yüzde 51.8’e çıktı.
Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye’de yaşayan mülteciler üzerinde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda paylaştı.
Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Prof. Dr. Erdoğan’ın henüz yayınlanmayan 2019 saha araştırmasından Meclis’te açıkladığı veriler ve analizleri şöyle:
“Son 3 araştırmada Suriyelilerin mutluluklarının arttığını görüyoruz. 2017’den 2019’a kadar kendilerini çok daha iyi ve güvende hissettiklerine dair bir algı çıkıyor. 2017’de ‘Hiçbir şekilde dönmem’ diyenlerin oranı yüzde 16.7’ydi, iki senede bu oran yüzde 51.8’e çıktı. Olağanüstü yüksek bir dönüşüm. ‘Suriye’de savaş biterse, istediğimiz bir hükümet kurulursa dönerim’ diyordu yüzde 60’ı, bu birdenbire yüzde 30’a düştü.
Kendi ülkelerinden umutlarını kestikleri çok net görülüyor. Türkiye’de bir gelecek öngörüsü yoğun biçimde var. ‘Dönmeyi planlıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 6.8.