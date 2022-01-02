Türkiye'deki milyonerlerin toplam mevduatı 1 yılda 1 trilyon 260 milyar lira arttı
TÜRKİYE'de milyonerlerin sayısı bir yılda 202 bin kişilik artışla 511 bin 685’e yükseldi. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 181 bin 141 kişilik arttı. Milyonerlerin toplam mevduatı 1 yılda 1 trilyon 260 milyar TL arttı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan mudi sayısı, son bir yılda 202 bin kişilik artışla 511 bin 685’e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 309 bin 730 kişiydi. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin içerisinde milyoner sayısı ise yüzde 65 arttı.
2020 Kasım döneminde hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olanların serveti, 1 trilyon 985 milyar 987 milyon TL’den, bu yıl kasım döneminde 3 trilyon 246 milyar 796 milyon liraya yükseldi.
Milyoner sayısı yüzde 65 arttı
BDDK’nın yayınladığı verilerine göre; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı, 2021 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttı. Milyonerlerin toplam mevduatı ise son bir yılda 1 trilyon 260 milyar 809 milyon TL yükseldi.
Yurt içi yerleşik milyoner sayısı yıllık bazda arttı
Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 6 milyon 345 bin lira seviyesinde. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2021 Kasım’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 181 bin 141 kişilik artışla 461 bin 917 kişiye fırladı.