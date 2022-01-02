Türkiye'deki milyonerlerin toplam mevduatı 1 yılda 1 trilyon 260 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan mudi sayısı, son bir yılda 202 bin kişilik artışla 511 bin 685’e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 309 bin 730 kişiydi. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin içerisinde milyoner sayısı ise yüzde 65 arttı.