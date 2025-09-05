Türkiye'deki milyoner sayısında rekor artış! Paraya para demediler

2 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Temmuz 2025 itibarıyla, Türkiye'deki milyonerlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 775 bin 629 kişi artarak 2 milyon 367 bin 312'ye yükseldi.

Bu hesaplarda tutulan toplam mevduat ise 15.6 trilyon liradan 17.476 trilyon liraya ulaştı.

Ortalama olarak, her milyonerin hesabında 7 milyon 382 bin lira mevduat bulunuyor.