Türkiye'deki milyoner sayısında rekor artış! Paraya para demediler
Türkiye'deki milyoner sayısı, son bir yılda rekor kırarak 2 milyon 367 bini aştı. Toplam servetleri 17.476 trilyon liraya yükselen milyonerlerin yanı sıra, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'deki bankalarda parası olan milyonerlerin sayısında da önemli bir artış yaşandı.
Türkiye'de gelir dağılımındaki eşitsizlik derinleşirken, bu durumun en somut göstergesi bankalardaki milyoner sayısının ve toplam servetlerinin rekor seviyelere ulaşması oldu.
ARTIŞ ŞÜRDÜ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası bulunan kişi sayısı, son bir yılda önemli bir artış gösterdi.
2 MİLYON KİŞİYİ AŞTI
Temmuz 2025 itibarıyla, Türkiye'deki milyonerlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 775 bin 629 kişi artarak 2 milyon 367 bin 312'ye yükseldi.
Bu hesaplarda tutulan toplam mevduat ise 15.6 trilyon liradan 17.476 trilyon liraya ulaştı.
Ortalama olarak, her milyonerin hesabında 7 milyon 382 bin lira mevduat bulunuyor.
YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONERLER DE ARTIŞTA
BDDK'nın verileri, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'deki bankalarda 1 milyon lira ve üzeri mevduatı olan kişilerin sayısında da belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu.