Türkiye'deki en güzel camiiler işte en önemli 10 camii!
İstanbul ve Türkiye'nin eşsiz güzelliğine ve önemine sahip 10 camii'yi sizler için derledik. İşte mutlaka görmeniz gereken 10 önemli camii!
Türkiye'de gezilip görülmesi gereken yerlerin başında şüphesiz cami ve doğal anıtlar geliyor. Eğer siz de ülkemizdeki önemli camileri merak ediyorsanız haberimizi incelemenizde fayda var. İşte Türkiye'nin en önemli 10 camiisi...
1 - Sultanahmet Camii, İstanbul
İstanbul'un tarihi yarım adasında yer alır. Sultan Ahmet meydanının içinde bulunur. Sadece Türkiye'den değil Dünyanın hemen her yerinden turistlerin akın ettiği ve görmek için sıraya girdikleri tarihi bir camidir. Ülkemizin yüz akıdır desek yeridir. Altı minareli olarak ve Mimar Sinan üslubuyla tasarlanan caminin 4 minaresi ise 3 şerefelidir. Sultan Ahmet Camisi; mavi, yeşil ve beyaz İznik çinileri ile bezendiğinden dolayı Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak adlandırılmıştır. İç ve dış mimarisi, çini ve kalem işlemeleri ile ihtişamlı güzelliğe sahip Sultan Ahmet Camii görülmesi gereken tarihi güzelliklerdendir.
2 - Selimiye Cami, Edirne
Türklerin ünlü mimarı, Mimar Sinan tarafından tam olarak 90 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği muhteşem bir camidir. Mimar Sinan'a Osmanlı Padişahı olan 2. Selim tarafından yaptırılmıştır. Yolunuz Edirne ilimize düşerse mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında gelmektedir.
3 - Ulu Cami, Bursa
Ünlü Türk seyyah Evliya Çelebiye göre Ulucami, Bursa ilimizin Ayasofya'sıdır. Rivayete göre Hızır a.s bu camide her gün bir vakit namaz kılmaya gelir. Kuruluşunda Somuncu baba hazretlerininde her gün işçilere ekmek dağıttığı bu cami, Türkiye'nin en önemli tarihi eserleri arasında sayılmaktadır. Bursa’da yer alan tüm mimari eserlerin en büyüğü olan Bursa Ulu Camii 20 kubbelidir. Ulu Caminin içinde; kubbenin hemen altında bir şadırvan bulunmaktadır.