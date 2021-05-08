Türkiye'deki en güzel camiiler işte en önemli 10 camii!

1 - Sultanahmet Camii, İstanbul

İstanbul'un tarihi yarım adasında yer alır. Sultan Ahmet meydanının içinde bulunur. Sadece Türkiye'den değil Dünyanın hemen her yerinden turistlerin akın ettiği ve görmek için sıraya girdikleri tarihi bir camidir. Ülkemizin yüz akıdır desek yeridir. Altı minareli olarak ve Mimar Sinan üslubuyla tasarlanan caminin 4 minaresi ise 3 şerefelidir. Sultan Ahmet Camisi; mavi, yeşil ve beyaz İznik çinileri ile bezendiğinden dolayı Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak adlandırılmıştır. İç ve dış mimarisi, çini ve kalem işlemeleri ile ihtişamlı güzelliğe sahip Sultan Ahmet Camii görülmesi gereken tarihi güzelliklerdendir.