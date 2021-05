Türkiye'deki en güzel camiiler işte en önemli 10 camii!

3 - Ulu Cami, Bursa

Ünlü Türk seyyah Evliya Çelebiye göre Ulucami, Bursa ilimizin Ayasofya'sıdır. Rivayete göre Hızır a.s bu camide her gün bir vakit namaz kılmaya gelir. Kuruluşunda Somuncu baba hazretlerininde her gün işçilere ekmek dağıttığı bu cami, Türkiye'nin en önemli tarihi eserleri arasında sayılmaktadır. Bursa’da yer alan tüm mimari eserlerin en büyüğü olan Bursa Ulu Camii 20 kubbelidir. Ulu Caminin içinde; kubbenin hemen altında bir şadırvan bulunmaktadır.