Türkiye'de yeni bir saadet zinciri olayı! 150 milyonluk dev vurgun! Binlerce kişiyi dolandırıp, sırra kadem bastılar
Saadet zinciriyle vurgun halkasına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Türkiye'nin 5 ilinde faaliyet gösteren bir şebeke, yüksek forex yatırım vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdı. 150 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenilen şebeke sırra kadem bastı.
Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.
Yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları 2 şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarının ardından sisteme para yatırmaya başladı. Paralar elden veya banka hesaplarına havale şeklinde toplandı.
Dolandırıcılar illere göre WhatsApp grubu oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont görüntülerini paylaştı. Grup içerisinde kazanılan kazanç ile aldıkları ev, dükkan, otomobil vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti.
Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı.