Türkiye'de yaşanan kuraklık dehşete düşürüyor! İşte korkutan harita...

EGE VE AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KRİTİK DURUM

Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevresi; Ege'nin en kurak illeri arasında. Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta, Burdur ve Antalya'nın kuzeydoğusu da kuraklığın en yoğun hissedildiği bölgeler oldu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TABLO DAHA DA AĞIR

Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevresinde "çok şiddetli kuraklık" hakim. Hakkari ve Şırnak çevreleri "aşırı kurak" kategorisinde yer aldı. Malatya ve Elazığ çevresi ise orta kuraklık seviyesinde sınıflandırıldı.