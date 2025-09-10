BIST 10.529
Türkiye'de yaşanan kuraklık dehşete düşürüyor! İşte korkutan harita...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dehşet veren haritayı paylaştı. Son 12 aylık kuraklık haritasına göre; Türkiye'nin büyük kısmı şiddetli ve olağanüstü kuraklık yaşıyor. İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu alarm verirken, yalnızca Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da nemli ve normal değerler kaydedildi.

Türkiye'de yaşanan kuraklık dehşete düşürüyor! İşte korkutan harita... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son kuraklık haritası, Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli ve olağanüstü kuraklığın etkili olduğunu ortaya koydu. Özellikle İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu alarm veriyor.

Türkiye'de yaşanan kuraklık dehşete düşürüyor! İşte korkutan harita... - Resim: 2

KURAKLIK HARİTASI ENDİŞE VERİYOR

MGM'nin Ağustos 2024 – Temmuz 2025 dönemini kapsayan 12 aylık kuraklık haritasına göre, Türkiye'nin büyük bölümü "şiddetli" ve "olağanüstü kurak" kategorisinde yer aldı. Yalnızca Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların normal ve nemli seviyelerde olduğu görüldü.

Türkiye'de yaşanan kuraklık dehşete düşürüyor! İşte korkutan harita... - Resim: 3

İÇ ANADOLU ALARM VERİYOR

Haritaya göre, İç Anadolu'nun neredeyse tamamı olağanüstü kuraklıkla karşı karşıya. Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri'nin büyük kısmı, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara çevresi en yüksek kuraklık seviyesinde.

Türkiye'de yaşanan kuraklık dehşete düşürüyor! İşte korkutan harita... - Resim: 4

EGE VE AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KRİTİK DURUM

Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevresi; Ege'nin en kurak illeri arasında. Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta, Burdur ve Antalya'nın kuzeydoğusu da kuraklığın en yoğun hissedildiği bölgeler oldu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TABLO DAHA DA AĞIR

Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevresinde "çok şiddetli kuraklık" hakim. Hakkari ve Şırnak çevreleri "aşırı kurak" kategorisinde yer aldı. Malatya ve Elazığ çevresi ise orta kuraklık seviyesinde sınıflandırıldı.

