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Türkiye'de yalnızca Gümüşhane ve Samsun'da üretiliyor! Hurdalardan yapılıyor: 15 seneye kadar bu iş tükenecek

Türkiye'de yalnızca Gümüşhane ve Samsun'da üretiliyor! Hurdalardan yapılıyor: 15 seneye kadar bu iş tükenecek

GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde yıllardan beri hurda musluklar eritilerek bin bir emekle hayvanların boyunlarına asılan 30 çeşit zile dönüştürülerek Türkiye’nin dört bir tarafına satılıyor.

Türkiye'de yalnızca Gümüşhane ve Samsun'da üretiliyor! Hurdalardan yapılıyor: 15 seneye kadar bu iş tükenecek

Türkiye’de yalnızca Kürtün’de ve buradan göç eden bir ustanın Samsun’da ürettiği “Kırkambar Sanayi Sarısı” rengindeki zil, ilçenin Cami Yanı mahallesinde bir zamanlar hemen her hanede yapılırken, gençlerin bu zorlu mesleği tercih etmemeleri nedeniyle sayıları git gide azalıyor.

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Türkiye'de yalnızca Gümüşhane ve Samsun'da üretiliyor! Hurdalardan yapılıyor: 15 seneye kadar bu iş tükenecek

Bölgedeki hurdacılardan toplanan musluk, batarya, kapı kolu, kullanılmayan bozuk metal paralar ilk olarak kömür ocağında eritiliyor.

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Türkiye'de yalnızca Gümüşhane ve Samsun'da üretiliyor! Hurdalardan yapılıyor: 15 seneye kadar bu iş tükenecek

Bölgeye özel sıfır numara dere kumundan yapılan kalıba dökülen eritilmiş hurda malzeme daha sonra yapılan çok sayıda işlemle birlikte koyun, keçi, inek ve köpeklerin boyunlarına zil olarak takılıyor, ev ve işyerlerinde dekor olarak kullanılıyor.

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Türkiye'de yalnızca Gümüşhane ve Samsun'da üretiliyor! Hurdalardan yapılıyor: 15 seneye kadar bu iş tükenecek

Son yıllarda internetin bu alanda kendini kabul ettirmesiyle birlikte sosyal medyadan hem toptan hem perakende olarak Türkiye’nin dört bir tarafına satış yapıyor.

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