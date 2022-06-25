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Türkiye'de yakalandılar! Hepsi uçakla ülkelerine gönderildi

Türkiye'de yakalandılar! Hepsi uçakla ülkelerine gönderildi

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Türkiye'de yakalandılar! Hepsi uçakla ülkelerine gönderildi

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

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Türkiye'de yakalandılar! Hepsi uçakla ülkelerine gönderildi

Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

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Türkiye'de yakalandılar! Hepsi uçakla ülkelerine gönderildi
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Türkiye'de yakalandılar! Hepsi uçakla ülkelerine gönderildi
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