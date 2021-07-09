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Türkiye'de yağışlı hava yer değiştirecek Meteoroloji İstanbul'a müjde verdi

Türkiye'de yağışlı hava yer değiştirecek Meteoroloji İstanbul'a müjde verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahminini yayımladı. Yağışlı hava, yurdun kuzeybatısından ayrılıp yer değiştirecek. Raporda, günlerdir sağanak yağışın görüldüğü İstanbul'a da müjde var.

Türkiye'de yağışlı hava yer değiştirecek Meteoroloji İstanbul'a müjde verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji raporuna göre, İstanbul sağanak yağıştan kurtuluyor. Mega kente güneşli havaların yeniden başlayacağı müjdesi verildi. Ancak yağmur Türkiye'yi tamamen terk etmiyor, hafta sonu yer değiştirecek...

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Türkiye'de yağışlı hava yer değiştirecek Meteoroloji İstanbul'a müjde verdi

Bugün son gün: Yurtta Sellere ve su baskınlarına neden olan sağanak yağışlar son günlerde yurdun kuzeybatısında büyük etki gösterdi. Tahminlere göre İstanbul ve çevresi bugün son kez yağış alacak ve ardından güneşli günler başlayacak.

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Türkiye'de yağışlı hava yer değiştirecek Meteoroloji İstanbul'a müjde verdi

Yağışlar hafta sonu ise yurdun kuzeydoğusuna ve Doğu Anadolu bölgesine kayacak.

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Türkiye'de yağışlı hava yer değiştirecek Meteoroloji İstanbul'a müjde verdi

Sağanak yağış beklenen bölgeler hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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