Türkiye'de uygulanacak 3 milyon Çin aşısı depoya girdi! İşte o depodan ilk görüntüler
Çinli Sinovac şirketiyle anlaşma sonucunda Türkiye'ye bugün ulaşan aşılar soğuk hava deposunda muhafaza edilmeye başlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşılardan alınan numunelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'nda en az 2 hafta sürecek şekilde analiz edileceği paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen Covid-19 aşılarının, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildiği hatırlatıldı. Sinovac firmasına ait Covid-19 aşılarının, depolarda güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçirildiği belirtilerek, "Öncelikle 'soğuk zincir' konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor." denildi.
Açıklamalarında devamında şu ifadeler yer aldı: Bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyetini gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor.
"Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor. Ardından ayrı bir komisyon eliyle temel kalite evrakları incelenip analizler için rastgele numuneler alınıyor"
Analiz en az 2 hafta sürecek
Aşılardan alınan numunelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'nda en az 2 hafta sürecek analiz süreçlerine tabi tutulacağı belirtildi.