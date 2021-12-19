BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68

Türkiye'de tek, koleksiyonluk! 20 yıllık araçların fiyatlarını duyan inanamadı

Türkiye'de tek, koleksiyonluk! 20 yıllık araçların fiyatlarını duyan inanamadı

Türkiye'nin otomotiv tarihinde önemli izler bırakan, adlarına hayran sayfaları, fan kulüpleri kurulan, hatta belgesellere konu olan ‘kuş serisi’ olarak bilinen “Şahin, Doğan, Serçe, Kartal” model araçların fiyatlarını duyan inanamadı.

Türkiye'de tek, koleksiyonluk! 20 yıllık araçların fiyatlarını duyan inanamadı

Ülke genelinde 7'den 70'e her kesimin kullandığı ve halk arasında 'kuş serisi' olarak adlandırılan 'Serçe, Şahin, Kartal ve Doğan' model otomobiller, şu anda üretimde olmasa da tarihe tanıklık ediyor.

112
Türkiye'de tek, koleksiyonluk! 20 yıllık araçların fiyatlarını duyan inanamadı

 Yüz binlerce Tofaş hayranı, hala ilk günkü heyecanla ve tutkuyla otomobillerini kullanıyor.

212
Türkiye'de tek, koleksiyonluk! 20 yıllık araçların fiyatlarını duyan inanamadı

Tofaş’ın Bursa tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, 2003'te de seri üretimine son verilen ‘kuş serisi’, son dönemde istenen yüksek fiyatlarıyla sıkça haberlere konu olurken, online satış platformlarındaki ilanlarıyla da dikkat çekiyor.

312
Türkiye'de tek, koleksiyonluk! 20 yıllık araçların fiyatlarını duyan inanamadı

İleri teknolojiye sahip olmayan, düşük donanımlı, parçasının ucuz ve bulunabilir olması nedeniyle yıllarca tercih sebebi olan modeller artık büyük bir hayran kitlesine sahip. Kurulan kulüpler bu araçlara olan ilgiyi daha da artırdı.

412