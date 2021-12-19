Türkiye'de tek, koleksiyonluk! 20 yıllık araçların fiyatlarını duyan inanamadı
Türkiye'nin otomotiv tarihinde önemli izler bırakan, adlarına hayran sayfaları, fan kulüpleri kurulan, hatta belgesellere konu olan ‘kuş serisi’ olarak bilinen “Şahin, Doğan, Serçe, Kartal” model araçların fiyatlarını duyan inanamadı.
Ülke genelinde 7'den 70'e her kesimin kullandığı ve halk arasında 'kuş serisi' olarak adlandırılan 'Serçe, Şahin, Kartal ve Doğan' model otomobiller, şu anda üretimde olmasa da tarihe tanıklık ediyor.
Yüz binlerce Tofaş hayranı, hala ilk günkü heyecanla ve tutkuyla otomobillerini kullanıyor.
Tofaş’ın Bursa tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, 2003'te de seri üretimine son verilen ‘kuş serisi’, son dönemde istenen yüksek fiyatlarıyla sıkça haberlere konu olurken, online satış platformlarındaki ilanlarıyla da dikkat çekiyor.
İleri teknolojiye sahip olmayan, düşük donanımlı, parçasının ucuz ve bulunabilir olması nedeniyle yıllarca tercih sebebi olan modeller artık büyük bir hayran kitlesine sahip. Kurulan kulüpler bu araçlara olan ilgiyi daha da artırdı.