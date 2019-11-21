Türkiye'de tek burada satılıyor insanlar almak için sıraya giriyor
KAHRAMANMARAŞ'ta tatlıcı Mehmet Dilken'in hazırladığı özel karışımlı kıvrım tatlıyı yemek isteyenler dükkanın önünde kuyruklar oluşturuyor.
Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde tatlıcılık yapan Mehmet Dilken, iş yerinde İzmir, Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi kentlerde yoğun olarak tüketilen tatlı çeşitleri yapıyor.
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Dilken'in, kendisinin tarifi olduğunu söylediği Antep fıstıklı, ceviz ve badem karışımı kıvrım tatlısı da oldukça fazla rağbet görüyor.
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Türkiye'de tek: Hazırladığı özel karışımlı tatlının Türkiye’de tek olduğunu iddia eden Dilken, vatandaşların bu tatlıyı yemek için sıraya girdiğini belirtti.
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Tanesi bir buçuk lira: Tatlılarında glikoz ve boya maddesi olmadığını ve tanesini 1 buçuk liradan sattığını söyleyen Dilken, şu şekilde konuştu:
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