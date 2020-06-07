Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi
Azerbaycan'da özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü’den İstanbul’a getirildi .
Tedavi olmak için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne başvuru yapan 51 yaşındaki Telat Vargün'ün talebi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına iletildi.
16
Vargün, Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla Bakü'den alınarak 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.
26
Bakanlığa ait ambulansa alınan Vargün, tedavisi için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
36
46