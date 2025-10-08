BIST 10.791
Türkiye'de talep yüksekti! Markanın o modeli yeniden üretilecek...

Türkiye'de en sevilen D segment otomobiller arasında yer alan Volkswagen Passat, yeniden üretilmeye başlandı. Passat, Katar'da 99 bin Katar Riyali'ne satılıyor. Bu fiyat yaklaşık 1.4 milyon Türk Lirası'na denk geliyor.

Türkiye'de talep yüksekti! Markanın o modeli yeniden üretilecek... - Resim: 1

Türkiye'de en çok sevilen otomobillerden biri yeniden üretime girdi. Volkswagen'in birkaç yıl önce üretimden çektiği Passat yeniden üretime girdi.

Türkiye'de talep yüksekti! Markanın o modeli yeniden üretilecek... - Resim: 2

KENDİNE ÖZGÜ KARAKTERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Ön kısımda LED şerit difüzör ve farları birbirine bağlarken, aydınlatmalı VW logoları Passat'a anında fark edilebilir kılıyor. 

Türkiye'de talep yüksekti! Markanın o modeli yeniden üretilecek... - Resim: 3

IQ ışık matrisi farlar gerçek zamanlı olarak trafiğe uyum sağlarken, süper kırmızı yüzey LED arka lambaları her gelişin her gidiş kadar güvenli olmasını sağlıyor.

Türkiye'de talep yüksekti! Markanın o modeli yeniden üretilecek... - Resim: 4

Karşılama ışığı animasyonundan dinamik sinyallere, hem güvenliği hem de rahatlığı artıran elektrikle ayarlanabilir ve katlanabilir dış aynalara kadar her ayrıntı etkileyici olacak şekilde tasarlandı.

