Türkiye'de talep yüksekti! Markanın o modeli yeniden üretilecek...
Türkiye'de en sevilen D segment otomobiller arasında yer alan Volkswagen Passat, yeniden üretilmeye başlandı. Passat, Katar'da 99 bin Katar Riyali'ne satılıyor. Bu fiyat yaklaşık 1.4 milyon Türk Lirası'na denk geliyor.
Türkiye'de en çok sevilen otomobillerden biri yeniden üretime girdi. Volkswagen'in birkaç yıl önce üretimden çektiği Passat yeniden üretime girdi.
KENDİNE ÖZGÜ KARAKTERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Ön kısımda LED şerit difüzör ve farları birbirine bağlarken, aydınlatmalı VW logoları Passat'a anında fark edilebilir kılıyor.
IQ ışık matrisi farlar gerçek zamanlı olarak trafiğe uyum sağlarken, süper kırmızı yüzey LED arka lambaları her gelişin her gidiş kadar güvenli olmasını sağlıyor.
Karşılama ışığı animasyonundan dinamik sinyallere, hem güvenliği hem de rahatlığı artıran elektrikle ayarlanabilir ve katlanabilir dış aynalara kadar her ayrıntı etkileyici olacak şekilde tasarlandı.