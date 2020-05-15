Türkiye'de sokağa çıkan 15-20 yaş grubu caddelere akın etti yoğunluk yaşandı

Dışarıda dolaşan bir başka genç ise, "Çok güzel bir hava var. Çok sıcak. Bir de artık çok sıkıldık karantinada. Bu iyi oldu yani. Dışarı özlemi çok vardı. Evde online derslere giriyordum. Ayrıca çok fazla projelerim var onları hallediyordum." dedi.