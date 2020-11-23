Türkiye'de serüvenin başladığı nokta! Emektar kuyu 72 yıldır petrol veriyor
TÜRKİYE'nin petrol arama çalışmalarında ilk başarılı hikayesi 72 yıl önce başladı. Raman-8 adlı 72 yıldır faaliyetini sürdüren kuyudan 1 milyon tonu aşkın petrol çıkarıldı.
Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.
1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulmasının ardından Raman Dağı'nda başlayan arama faaliyetleri sonucu 1946 yılında 8'inci kuyuda petrol bulundu.
1346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle çıkarılmaya başlandı.
1 milyon tonu geçti: Aradan geçen 72 yılda Raman-8 kuyusundan 1 milyon tonu aşkın ham petrol çıkarıldı.