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Türkiye'de satışa çıkarıldı! Karşınızda Mercedes-AMG SL Türkiye fiyatına bakın

Türkiye'de satışa çıkarıldı! Karşınızda Mercedes-AMG SL Türkiye fiyatına bakın

2022 Mercedes-AMG SL, SL 63 versiyonu üzerinden Türkiye listelerine girdi. İşte otomobilin Türkiye satış fiyatı ve son teknoloji özellikleri...

Türkiye'de satışa çıkarıldı! Karşınızda Mercedes-AMG SL Türkiye fiyatına bakın

Bir süredir Avrupa’da satışta olan 2022 Mercedes-AMG SL, Türkiye listelerine de giriş yaptı.

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Türkiye'de satışa çıkarıldı! Karşınızda Mercedes-AMG SL Türkiye fiyatına bakın

Günlük kullanıma uygun bir yapı sunan 2+2 kişilik lüks roadster, ilk kez dört tekerlekten çekişle gücünü yola aktarıyor.

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Türkiye'de satışa çıkarıldı! Karşınızda Mercedes-AMG SL Türkiye fiyatına bakın

Aktif salınım önleyiciye sahip AMG ACTIVE RIDE CONTROL süspansiyon, arka aks yönlendirmesi, isteğe bağlı olarak sunulan AMG yüksek performanslı seramik kompozit fren sistemi ve standart olarak sunulan DIGITAL LIGHT far gibi ileri teknolojiler sportif profili güçlendirirken, AMG 4.0 litre V8 biturbo motor üst düzey sürüş deneyimi sunuyor.

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Türkiye'de satışa çıkarıldı! Karşınızda Mercedes-AMG SL Türkiye fiyatına bakın

Mercedes-AMG, SL’i Affalterbach'ta bağımsız olarak geliştirdi. Satış başlangıcıyla birlikte iki farklı güç versiyonuyla AMG V8 motor seçeneği sunulacak.

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