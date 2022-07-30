Türkiye'de satışa çıkarıldı! Karşınızda Mercedes-AMG SL Türkiye fiyatına bakın
2022 Mercedes-AMG SL, SL 63 versiyonu üzerinden Türkiye listelerine girdi. İşte otomobilin Türkiye satış fiyatı ve son teknoloji özellikleri...
Bir süredir Avrupa’da satışta olan 2022 Mercedes-AMG SL, Türkiye listelerine de giriş yaptı.
Günlük kullanıma uygun bir yapı sunan 2+2 kişilik lüks roadster, ilk kez dört tekerlekten çekişle gücünü yola aktarıyor.
Aktif salınım önleyiciye sahip AMG ACTIVE RIDE CONTROL süspansiyon, arka aks yönlendirmesi, isteğe bağlı olarak sunulan AMG yüksek performanslı seramik kompozit fren sistemi ve standart olarak sunulan DIGITAL LIGHT far gibi ileri teknolojiler sportif profili güçlendirirken, AMG 4.0 litre V8 biturbo motor üst düzey sürüş deneyimi sunuyor.
Mercedes-AMG, SL’i Affalterbach'ta bağımsız olarak geliştirdi. Satış başlangıcıyla birlikte iki farklı güç versiyonuyla AMG V8 motor seçeneği sunulacak.