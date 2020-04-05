Türkiye'de pek çok bölgede koronavirüs karantinası
Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizin giriş çıkışlara kapatılmasının ardından bazı illerimizin belirli bölgelerinden koronavirüs önlemleri kapsamında karantina haberleri gelmeye başladı. İşte farklı illerimizden ilçe ilçe karantinaya alınan bölgeler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşlarımıza uygulanan sokağa çıkma yasağının 20 yaş altına da getirildiğini ve de 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yüksek düzeyde görüldüğü Zonguldak ilinin giriş çıkışlara kapatıldığını duyurmuştu.
Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra bütün illerimizde vatandaşlarında sağduyulu olmasıyla beraber sokaktaki hareketliliğin daha da azaldığı görüldü.
Alınan tüm bu önlemler kapmasında bazı illerimizin belirli bölgelerden karantina haberleri gelmeye başladı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da merkez ile kırsal mahallelerde yaşayan 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 2 mahalle ve 3 ev karantinaya alındı.
İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre; merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleri ile Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Daha önce Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındığı bildirilmişti.
Bilecik
Bilecik’te bir ailede korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından aileyle teması saplanan 15 kişi 14 günlüğüne ev karantinasına alındı.
Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy’de 4 kişilik aileden anne M.C., İstanbul’da bir yakınlarının yanından döndükten sonra eşi İ.C., koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine geçtiğimiz Pazartesi günü Bilecik Devlet Hastanesinde gözlem altına alındı. Salı günü de anne M.C. ile çocukları O.C. ve C.C., Bilecik Devlet Hastanesine çağrıldı.
Anne hastanede karantinaya alınırken, çocukları 14 gün evden çıkmamak şartıyla eve gönderildi. İki çocuk da Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinden alınarak, Bilecik Devlet Hastanesinde karantina altına alındı. Ekipler, daha sonra köyde aileyle teması olduğunu tespit ettikleri 15 kişiye imza karşılığında evden çıkmama kararını tebliğ etti. Vatandaşların evde 14 günlük karantinada kalacağı öğrenildi.
Aksaray
İstanbul'da memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyüne gelen ismi açıklanmayan kadın ile onu ziyarete gelen annesinde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, köy karantinaya alındı.
İstanbul'dan 10 gün önce annesini ziyarete gelen bir kadınının yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine, yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kadının virüsü annesine de bulaştırdığının tespit edilmesi üzerine anne- kız tedaviye alındı.
Aksaray Valiliğince temasa geçtikleri kişiler göz önüne alınarak 850 nüfusa sahip Kümbet köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Sağlık görevlileri sokağa çıkmasına için verilmeyen mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirip; anne ve kızın temasa geçtikleri kişileri takibe aldı.